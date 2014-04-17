Железнодорожники ускоряют темпы строительства Бескидского тоннеля

Работники службы строительно-монтажных работ и гражданских сооружений Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») ускоряют темпы реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов страны — строительства нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на главное управление путевого хозяйства ведомства.

Согласно сообщению, строительные работы ведутся круглосуточно, в частности, работникам удалось ускорить темпы проходки Бескидского тоннеля.

"До недавнего времени проводилось два взрыва за трое суток и строители проходили до 1,5 м через хрупкую горную породу, требующую дополнительного укрепления. Далее почва стала более прочная, поэтому взрывные работы проводятся ежесуточно, и каждый раз строители продвигаются вперед на 2,38 м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что новый двухпутный тоннель будет иметь длину 1,76 км и пролегать на максимальной глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта. Ввод в эксплуатацию тоннеля запланирован на конец 2016 года.

Как сообщал УНИАН, на подготовительные работы по началу строительства этого тоннеля Львовская железная дорога выделила 71,5 млн грн собственных средств и еще 50,9 млн грн поступили в виде кредита от ЕБРР. Новый тоннель будет строиться на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего тоннеля, построенного еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке, который находится в аварийном состоянии.

В конце декабря 2013 года Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 55 млн евро на строительство Бескидского тоннеля.

Министерство инфраструктуры Украины намерено в 2014 году проложить около 0,7 км пути Бескидского тоннеля.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн пойдут на монтажные работы.