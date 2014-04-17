Кабмин уволил двух заместителей главы "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины уволил Николая Сергиенко с должности первого заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»), а также Павла Чекалова с должности заместителя руководителя "Укрзализныци".

Об этом говорится в распоряжениях правительства №368-р и № 369-р от 16 апреля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, Николай Сергиенко исполнял обязанности первого заместителя главы "Укрзализныци" с апреля 2010 года, а Павел Чекалов занимал должность заместителя руководителя ведомства с апреля 2013 года.

Ранее Кабинет министров Украины провел ряд кадровых перестановок в руководстве «Укрзализныци», в частности, с занимаемых должностей уволены заместители генерального директора «Укрзализныци» Петр Науменко, Оксана Плотникова, Алексей Слипченко, все – в связи с переходом на другую работу.

Другими распоряжениями Кабмин назначил Максима Бланка первым заместителем генерального директор «Укрзализныци», а Виталия Журакивского - заместителем генерального директора «Укрзализныци». Также в начале апреля Кабмин назначил Бориса Остапюка генеральным директором «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.