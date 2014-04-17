Донецкая железная дорога за год увеличила чистую прибыль почти вдвое

Об этом говорится в годовом отчете предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ДЖД в прошлом году составил 8,72 млрд грн, что на 4% меньше показателя 2012 года.

При этом валовая прибыль предприятия за указанный период сократилась по сравнению с 2012 годом на 21,5% - до 843,23 млн грн, операционная прибыль также сократилась на 22% - до 403,49 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 51,9% - до 45,671 млн грн с 94,932 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.