"Укрзализныця" купит вагоны и поезда у Крюковского завода на 1,6 млрд грн

Согласно сообщению, специалисты "Укрзализныци" по поручению ее генерального директора Бориса Остапюка в настоящее время анализируют производственные мощности отечественных предприятий с целью приобретения нового пассажирского подвижного состава за счет иностранных заимствований под государственные гарантии, которые готов предоставить Кабинет Министров Украины.

Как ранее отмечал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, реализация инвестиционных проектов по обновлению подвижного состава "Укрзализныци" должна способствовать максимальной локализации производства на отечественных предприятиях, увеличению рабочих мест в машиностроении, а также переориентации заказов на внутренний рынок.

В этой связи "Укрзализныця" подготовила предложения в Кабинет Министров Украины относительно размещения на КВСЗ заказов на изготовление в текущем году 50 пассажирских вагонов на сумму около 725 млн грн и 15 дизель-поездов на сумму более 900 млн грн.

В частности, среди пассажирских вагонов, которые ведомство планирует закупить в 2014 году, 9 вагонов СВ, 25 купе и 16 плацкартных вагонов, для приобретения которых планируется привлечь кредитные средства европейских и американских финансовых организаций под государственные гарантии.

По оценкам специалистов "Укрзализныци", на Крюковском вагоностроительном заводе локализация производства может достигать 80%.

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на главу хозяйства пассажирских перевозок "Укрзализныци" Евгения Дыхне, за счет приобретения новых дизель-поездов, которые будут курсировать на расстоянии до 150 км, будет заменен устаревший и слишком затратный подвижной состав с тепловозной тягой, что позволит значительно сократить эксплуатационные расходы железных дорог, повысить уровень комфорта пассажиров, а также экологичность транспорта.

Кроме того, в текущем году железнодорожники планируют осуществить капитально-восстановительный ремонт 100 пассажирских вагонов с продлением срока службы в депо Каховка, Синельниково, Бахмач, Гребенка (20 вагонов) и на Днепропетровском заводе по ремонту и строительству пассажирских вагонов (80 вагонов).

В пресс-службе напомнили, ранее КВСЗ изготовил два межрегиональных скоростных двухсистемных электропоезда, которые прошли испытания на железных дорогах страны и были рекомендованы межведомственной комиссией в эксплуатацию.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров намерен направить выделенные в бюджете на 2014 год 25 млрд грн государственных гарантий по кредитам на проекты по модернизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»).

Ранее "Укрзализныця" заявляла о планах в 2014 году приобрести 59 грузовых электровозов.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.