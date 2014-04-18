ВР ратифицировала Будапештскую конвенцию о перевозках грузов водными путями

Верховная Рада приняла Закон Украины «О ратификации Будапештской конвенции о договоре перевозки грузов внутренними водными путями» (регистрационный номер 0078).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 из 275 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Ратификация Конвенции будет способствовать унификации правил международных перевозок грузов внутренними водными путями, что позволит устранить препятствия в осуществлении украинскими перевозчиками международных грузовых перевозок и расширить их участие в судоходстве на европейских реках.

Будапештская конвенция о договоре перевозки грузов внутренними водными путями заключена 22 июня 2001 года в г. Будапеште (Венгерская Республика). Конвенция была подписана от имени государства Украина 20 июня 2002 года.