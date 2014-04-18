ВР ратифицировала Будапештскую конвенцию о перевозках грузов водными путями

09:02, 18 апреля 2014
Транспорт/Связь
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Ратификация конвенции будет способствовать унификации правил международных перевозок грузов внутренними водными путями.

Конвенция была подписана от имени государства Украина 20 июня 2002 года

Верховная Рада приняла Закон Украины «О ратификации Будапештской конвенции о договоре перевозки грузов внутренними водными путями» (регистрационный номер 0078).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 из 275 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Ратификация Конвенции будет способствовать унификации правил международных перевозок грузов внутренними водными путями, что позволит устранить препятствия в осуществлении украинскими перевозчиками международных грузовых перевозок и расширить их участие в судоходстве на европейских реках.

Будапештская конвенция о договоре перевозки грузов внутренними водными путями заключена 22 июня 2001 года в г. Будапеште (Венгерская Республика). Конвенция была подписана от имени государства Украина 20 июня 2002 года.

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