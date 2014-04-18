"Укрзализныця" назначила на праздники дополнительные поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки во время пасхальных и майских праздников назначила дополнительные поезда, соединяющие столицу с Хмельницком и Ивано-Франковском, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

На период майских праздников ведомство назначило дополнительный поезд №529О/513К сообщением Киев - Ивано-Франковск, который будет отправляться из столицы 30 апреля в 22:23 и прибывать в Ивано-Франковск в 11:15. Из Ивано-Франквска поезд будет отправляться 1 мая в 20:34 и прибывать в Киев 10:24.

На период пасхальных праздников, как сообщал ранее УНИАН, "Укрзализныця" назначила дополнительный региональный поезд №853 по маршруту Киев – Хмельницкий, который отправляется из столицы 18 апреля в 23:20 и прибывает в Хмельницкий в 04:45.

"Укрзализныця постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда, а также увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на период пасхальных праздников 11 дополнительных поездов, соединяющих Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, Луганском, поезд Харьков - Ужгород, а также дополнительные рейсы поездов №179/180 Полтава - Кременчуг - Киев, №139К/140К Киев - Каменец-Подольский. Также "Укрзализныця" назначила 32 дополнительных пригородных поезда на 77 рейсов.

На период майских праздников ведомство назначило 10 дополнительных поездов, соединяющих Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезда Харьков - Ужгород и Запорожье - Львов. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поездов №397/398 Черкассы - Львов, №139К/140К Киев - Каменец-Подольский.

В 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.



