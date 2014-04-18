Убытки «Укрзализныци» от пассажироперевозок за квартал превысили 2 млрд гривень

Убытки Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») от пассажирских перевозок в январе-марте 2014 года составили свыше 2 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, убытки от пассажироперевозок в дальнем сообщении составили 1,18 млрд грн, в пригородном - 891 млн грн.

"Финансовый результат от пассажирских перевозок пока убыточен - более 2 млрд грн", - говорится в сообщении.

Доход "Укрзализныци" от пассажирских перевозок в январе-марте текущего года составил свыше 1,1 млрд грн, в частности в дальнем сообщении - более 1 млрд грн, в пригородном - 95,4 млн грн. Вместе с тем, расходы ведомства на пассажироперевозки за отчетный период составили 3,18 млрд грн, из них в дальнем сообщении - 2,19 млрд грн, в пригородном - 986,5 млн грн.

По данным пресс-службы, "Укрзализныця" в январе-марте недополучила около 121,7 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий. В частности, за три месяца текущего года железные дороги перевезли льготников на сумму 137,7 млн грн, из них "Укрзализныце" было компенсировано около 16 млн грн, что составило 12% от необходимой суммы.

"Проблемным вопросом для железных дорог является неполное и несвоевременное возмещение расходов за перевозки льготных категорий пассажиров, поскольку суммы, которые фактически перечисляются железным дорогам за перевозку льготников, составляют обычно лишь небольшую часть от понесенных затрат", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-марте 2014 года недополучила 58 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении — 3,5 млрд грн.

По данным Госстата, предприятия железнодорожного транспорта Украины в январе-марте 2014 года сократили пассажироперевозки, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, на 4% - до 94,9 млн человек.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно, путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.



