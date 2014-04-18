УЗ перечислила в бюджеты и целевые фонды около 3 млрд гривень

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-марте 2014 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды около 3 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства. В частности, за указанный период "Укрзализныця" перечислила в государственный бюджет свыше 806 млн грн, в местные бюджеты - 610 млн грн, в государственные целевые фонды - 1,58 млрд грн.

Доход "Укрзализныци" от пассажирских перевозок в январе-марте текущего года составил свыше 1,1 млрд грн, в том числе в дальнем сообщении - более 1 млрд грн, в пригородном - 95,4 млн грн. Вместе с тем, расходы ведомства на пассажироперевозки за отчетный период составили 3,18 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-феврале 2014 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды 1,84 млрд грн.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила отчисления в государственный бюджет и государственные целевые фонды по сравнению с 2012 годом на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Согласно исследованию Министерства доходов и сборов, «Укрзализныця» по итогам 2012 года вошла в пятерку крупнейших корпоративных налогоплательщиков в Украине.

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Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.

