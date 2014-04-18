Украина, Молдова и Румыния согласовали маршрут Черноморской автомагистрали

Украина, Молдова и Румыния согласовали маршрут части Черноморской окружной автомагистрали (ЧОА), общая планируемая протяжённость которой составляет более 7 тыс. километров.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, в ходе трехсторонней встречи главы Мининфраструктуры Максима Бурбака с главами профильных министерств Румынии и Молдовы 16 апреля в Софии (Болгария) была достигнута договорённость и подписаны соответствующие решения по маршруту будущей автомагистрали.

В сообщении сказано, что ЧОА пройдет по двум направлениям: от Одессы в Бухарест через Рени – Джурджулешты - Галац и от Одессы в Бухарест через Кишинёв - Унгены.

Стороны договорились о содействии строительству автомагистрали путём привлечения инвестиций как на национальном уровне, так и за счёт кредитов международных финансовых организаций.

Как сообщает пресс-служба, в ходе более широкого заседания министров транспорта стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества Максим Бурбак рассказал о внедрении Украиной новых технологий и стандартов экологических норм для автомобилей.

По его словам, с 2014 года Украина внедрила экологическую норму для автомобильного Евро-4, с 2016-го внедрит Евро-5, а с 2018-го - Евро-6.

Кроме того, министр отметил, что с 10 июля 2014 года в Украине вступит в силу Технический регламент требований к бензину, дизельному, котельному и судовому топливу.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года Кабинет министров Украины продлил действие стандарта качества автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующего требованию Евро-3, до конца 2015 года.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности предлагало разрешить использование автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-3 до 31 декабря 2016 года и Евро-4 до 31 декабря 2020 года.

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

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Справка УНИАН. Меморандум "О взаимопонимании в области скоординированного развития кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря" был подписан в Белграде (Сербия) 19 апреля 2007 года от имени правительств 12 государств Черноморского экономического сотрудничества. Проект "Черноморское кольцо» предполагает строительство вдоль всего побережья Черного моря высокопропускной автомагистрали протяженностью 7140 км, состоящей из двух физически разделенных проезжих частей, каждая из которых будет иметь как минимум две полосы движения.

***Евро-3 - экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств с дизельными и бензиновыми двигателями. Был введён в Евросоюзе в 1999 году и заменён стандартом Евро-4 в 2005 году.

Евросоюз заменил экологический стандарт Евро-4 на Евро-5 в 2009 году.