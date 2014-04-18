"Укрзализныця" оставила себе 3 служебных авто из 46

Центральный аппарат Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») оставил в своем распоряжении 3 служебных автомобиля из 46, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"В целях экономии средств "Укрзализныця" ограничила использование служебных автомобилей, которые обслуживали аппарат ведомства, железные дороги Украины и подчиненные ведомству предприятия", - говорится в сообщении.

В частности, аппарат ведомства оставил в своем распоряжении 3 служебных авто из 46, по три служебных авто остались на каждой из шести железных дорог страны, по одному служебному авто осталось на предприятиях железнодорожного транспорта, подчиненных "Укрзализныце".

Эти автомобили руководство "Укрзализныци" планирует направить на обслуживание локомотивных бригад.

"У машинистов и помощников машинистов тяжелый труд, поэтому они также заслуживают с комфортом добираться до места работы и обратно", - цитирует пресс-служба генерального директора "Укрзализныци" Бориса Остапюка.

Кроме того, в настоящее время "Укрзализныця" определяется с количеством автомобилей, которые необходимо выделить для локомотивного хозяйства ведомства. Для контроля за рациональным использованием автомобилей и экономии топлива в каждой машине будут установлены GPS устройства.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины принял решение о сокращении на 50% автопарка органов власти, что в количественном выражении составило 1800 автомобилей, а экономия средств на их содержание – 41 млн грн.

Реализация легковых автомобилей, обслуживавших государственные органы, будет осуществляться в соответствии с Порядком отчуждения объектов государственной собственности, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 6 июня 2007 года № 803 путем его продажи на аукционе, который определяется на конкурсной основе в установленном Фондом государственного имущества порядке.

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