"Укрзализныця" просит с пониманием отнестись к усилению контроля на границе с РФ

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с уведомлением Государственной пограничной службы Украины об усилении пограничного контроля в пунктах пропуска на украинско-российской границе и на административной границе с Крымом, просит пассажиров с пониманием отнестись к усилению контроля на границах, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, время курсирования поездов в связи с усилением пограничного контроля между Украиной и Россией не изменяется. В то же время, задержки поездов между материковой Украиной и Крымским полуостровом вызваны как контролем пограничников, так и несанкционированными проверками поездов силами так называемой "самообороны" Крыма.

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Вместе с тем, "Укрзализныця" продолжает обеспечивать железнодорожное сообщение с Российской Федерацией и Крымом.

"Поезда в Россию и Крым отправляются согласно графику движения на 2013-2014 годы. Количество поездов в указанных сообщениях не изменилось, кроме отмененного с 25 февраля 2014 года поезда №3/4 Киев - Москва и изменения с 31 марта периодичности курсирования поезда №146/145 Симферополь - Киев", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля 2014 года Государственная пограничная служба ограничила въезд в Украину граждан России в связи с угрозой терактов на территории Украины, в частности, въезд запрещен всем гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что пропуск этой категории будет осуществляться по решению начальника регионального управления (пограничного отряда) после проведения контроля лишь в экстренных случаях при наличии: документов, подтверждающих родственные связи, смерть или тяжелую болезнь близких родственников, заверенных оригиналов приглашений юридических и физических лиц или на основании информирований, направленных Администрацией Госпогранслужбы.

При этом без подтверждающих документов въезд будет разрешен только гражданам РФ, которые следуют семьями с детьми. Ограничения также касаются граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, которые зарегистрированы на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.