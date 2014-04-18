“Укрзализныця” сократила пассажироперевозки на 2,8%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-марте 2014 года сократила перевозку пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,8% - до 93,4 млн человек, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, пассажирооборот за указанный период сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,9% - до 8,38 млрд пасс./км.

По данным пресс-службы, доход "Укрзализныци" от пассажирских перевозок в январе-марте текущего года составил свыше 1,1 млрд грн, при этом железные дороги перевезли пассажиров на сумму 3,18 млрд грн. В результате ведомство понесло убытки на сумму более 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, предприятия железнодорожного транспорта Украины в январе-феврале 2014 года сократили пассажироперевозки, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, на 2,6% - до 63,3 млн человек.

Железные дороги Украины в 2013 году сократили перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство в 2014 году планирует увеличить пассажироперевозки во всех видах сообщений на 0,5% - до 485,269 млн человек, а грузоперевозки - на 1,2%, до 447,006 млн тонн.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно, путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.