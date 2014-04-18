Набсовет "Днепровагонремстроя" сменил главу правления

Наблюдательный совет Днепропетровского завода по ремонту и строительству пассажирских вагонов («Днепровагонремстрой») 17 апреля 2014 года назначил главой правления Юрия Акуленко вместо Людмилы Нагорнюк.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Нагорнюк занимала должность главы набсовета "Днепровагонремстроя" 1 год и 6 месяцев. Акуленко, занимающий должность директора юридического департамента КУА "Форум" и ранее входивший в ревизионную комиссию "Днепровагонремстроя", назначен председателем набсовета предприятия сроком на 3 года.

Решением собрания акционеров завода Нагорнюк вошла в состав наблюдательного совета.

Как сообщал УНИАН, Днепропетровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов («Днепровагонремстрой») в 2013 году получил 13,09 млн грн чистой прибыли по сравнению с 26,21 млн грн чистого убытка в 2012 году.

Справка УНИАН. Днепропетровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов – одно из старейших промышленных предприятий в Украине и СНГ, имеющее многолетний опыт работы на рынке машиностроения в области услуг для железнодорожного транспорта.

Завод специализируется на капитально-восстановительном ремонте и модернизации пассажирских вагонов всех типов, строительстве пассажирских вагонов, производстве тележек для грузовых вагонов и т.п.