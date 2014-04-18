Приднепровская железная дорога отремонтировала свыше 2 тыс. грузовых вагонов

В специализированных вагоноремонтных депо Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе-марте 2014 года было отремонтировано 2227 грузовых вагонов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, капитально было отремонтировано 48 вагонов, остальные 2179 вагонов прошли деповский ремонт.

По данным пресс-службы, за указанный период в вагонном депо Батуринская отремонтировано 435 вагонов, в депо Нижнеднепровск-Узел – 430 вагонов, Мудреная – 350, Джанкой – 347, Пологи – 270, Мелитополь – 201, Пятихатки – 167, Верховцево – 14, Запорожье-Левое – 13.

Как сообщал УНИАН, в специализированных вагоноремонтных депо ПЖД в 2013 году было отремонтировано 11,8 тыс. грузовых вагонов.

В конце 2011 года «Укрзализныця» определила базовые ремонтные депо для государственных компаний, на баланс которых с начала 2012 года переданы грузовые полувагоны украинских железных дорог. Эти меры были приняты для создания специализированных оборудованных вагоноремонтных депо, концентрации финансового и кадрового потенциалов с целью содержания в надлежащем состоянии парка грузового подвижного состава.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.