Турчинов подписал закон об отмене утилизационного сбора

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств и налогообложения акцизным налогом операций по переоборудованию ввезенного на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе и.о. главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 8 апреля приняла изменения в Налоговый кодекс относительно отмены утилизационного сбора и акциза на переоборудование автомобиля.

Законом предусмотрено освобождение от налогообложения акцизным налогом операции по переоборудованию ввезенного на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль и отмену уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств.

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