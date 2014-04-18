Приднепровская железная дорога увеличила среднесуточный пробег локомотивов на 2,1%

Согласно сообщению, среднесуточный пробег за указанный период превысил плановый показатель на 2,3%.

При этом среднесуточная продуктивность локомотива увеличилась по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 0,1% - до 1,36 млн т/км брутто, что на 1% больше плана.

В то же время, ПЖД ускорила оборот груженого вагона к показателю за аналогичный период 2013 года на 0,09 суток - до 1,61 суток, а оборот грузового вагона - на 0,23 суток, до 4,06 суток.

Как отмечает пресс-служба, Приднепровской магистрали за указанный период удалось увеличить участковую скорость по сравнению с плановым показателем на 0,3% - до 38,6 км/ч.

Кроме того, простой вагона под одной грузовой операцией сократился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 1,57 часа - до 61,88 часа, а простой грузового вагона на одной технической станции - на 0,78 часа, до 8,10 часа.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2014 года увеличили среднесуточный пробег локомотивов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,4% - до 517 км.

Приднепровская железная дорога в 2013 году увеличила среднесуточный пробег локомотива по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 480 км.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.