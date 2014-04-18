Приднепровская железная дорога увеличила среднесуточный пробег локомотивов на 2,1%
Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-марте 2014 года увеличила среднесуточный пробег локомотивов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,1% - до 496 км, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.
Согласно сообщению, среднесуточный пробег за указанный период превысил плановый показатель на 2,3%.
При этом среднесуточная продуктивность локомотива увеличилась по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 0,1% - до 1,36 млн т/км брутто, что на 1% больше плана.
В то же время, ПЖД ускорила оборот груженого вагона к показателю за аналогичный период 2013 года на 0,09 суток - до 1,61 суток, а оборот грузового вагона - на 0,23 суток, до 4,06 суток.
Как отмечает пресс-служба, Приднепровской магистрали за указанный период удалось увеличить участковую скорость по сравнению с плановым показателем на 0,3% - до 38,6 км/ч.
Кроме того, простой вагона под одной грузовой операцией сократился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 1,57 часа - до 61,88 часа, а простой грузового вагона на одной технической станции - на 0,78 часа, до 8,10 часа.
Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2014 года увеличили среднесуточный пробег локомотивов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,4% - до 517 км.
Приднепровская железная дорога в 2013 году увеличила среднесуточный пробег локомотива по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 480 км.
Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.
Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.
ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.