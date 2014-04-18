МАУ открывает рейс в Ирак

Крупнейший национальный авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) открывает прямое воздушное сообщение между Украиной и Ираком и планирует с 3 июня текущего года выполнять рейсы Киев – Эрбиль – Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, билеты на рейс уже в продаже.

«Рейсы между Киевом и Эрбилем будут выполняться трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам, в обратном направлении – по средам, пятницам и воскресеньям. Цена билета экономического класса в обе стороны с учетом всех сборов и налогов составит из Киева – от 1008 долл., из Эрбиля – от 1218 долл.», - сообщили в авиакомпании.

Рейсы будут выполняться самолетами «Боинг-737» с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим, а расписание полетов составлено таким образом, чтобы обеспечить оптимальные стыковки с рейсами МАУ из/в Донецка, Днепропетровска, Харькова, Львова и Одессы.

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Ранее руководство авиакомпании сообщило, что в период летней навигации МАУ запускает программу новых рейсов в направлении европейских курортов, а также увеличивает частоту полетов в направлениях Киев – Вильнюс и Киев - Санкт-Петербург до двух рейсов в день.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Флот компании насчитывает 40 авиалайнеров, базовый аэропорт – крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь». Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.