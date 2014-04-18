ПЖД за квартал недополучила свыше 20 млн грн за перевозку льготников

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-марте 2014 года недополучила 20,24 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период ПЖД перевезла 2,05 млн пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях на сумму 21,79 млн грн, при этом получила 1,55 млн грн компенсации, что составило 7% от необходимой суммы.

В частности, Приднепровская магистраль перевезла 1,37 млн льготников в пригородном сообщении на 11,8 млн грн, а сумма компенсации составила 1,51 млн грн, или около 13% от суммы фактических затрат магистрали.

Всего за три месяца текущего года ПЖД перевезла в дальнем и пригородном сообщениях 17,43 млн пассажиров.

Уровень компенсации Днепропетровской области ПЖД за перевозку льготников составил 13-25%, Запорожской - 3%, Крыма - 6%.

Как сообщал УНИАН, ПЖД в январе-феврале недополучила свыше 7 млн грн за перевозку льготников в пригородном сообщении.

Приднепровская железная дорога в 2013 году недополучила 25,559 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в январе-марте 2014 года составили свыше 2 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% от всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Однако из года в год "Укрзализныця" отмечает негативную тенденцию несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготников, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.