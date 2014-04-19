Минтранс России определил цены на билеты в Крым

Заместитель министра транспорта России Николай Асаул на совещании в "Артеке" назвал суммы, которые предлагается добавить к стоимости железнодорожного билета, пишет ИТАР-ТАСС.

По его словам, проезд на пароме по маршруту Анапа-Керчь будет стоить порядка 150 рублей (курс гривни российскому рублю на 18 апреля составил 3.1249 грн за 10 рублей - УНИАН), проезд на пароме и автобусе от Анапы до Ялты, Симферополя, Феодосии или Судака обойдется в 350 рублей, маршрут Анапа -Евпатория - 420 рублей, Анапа- Севастополь - 430 рублей. К этим ценам необходимо будет добавить стоимость железнодорожного билета до Анапы.

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"Комбинированный билет будет приобретаться в железнодорожной кассе. Купить его можно будет в любой точке страны, - сообщил Асаул - Соответственно, будет обычный железнодорожный тариф до Анапы, затем паром или катамаран и далее автобус до места назначения".

Заместитель министра при этом сообщил, что сейчас на Керченской паромной переправе есть очереди. Прорабатывается возможность увеличения количества паромов, а также использование паромов большей вместимости. Комбинированные перевозки планируется осуществлять в соответствии с графиком. "Комбинированные перевозки будут с фиксированным временем, - сказал Асаул. - Автобус будет забирать пассажиров с поезда в Анапе и доставлять их к парому, который будет уже ждать. Затем переправа на ту сторону. Время простоя будут минимизировано".

По словам Асаула, в настоящее время предложение о ценах уже направлено на рассмотрение в министерство финансов РФ. Решение о субсидировании перевозок на комбинированном участке уже принято.

7 апреля 2014 года министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что транспортно-логистическая схема доставки пассажиров в Крым по российской территории должна быть отработана к майским праздникам, а единый билет может появиться в кассах к 1 июня. В случае появления единого билета РЖД предстоит взять на себя фактическую ответственность за пассажира, следующего и по железной дороге, и по морю на пароме, и в автобусах, добавил Максим Соколов. "Надо будет заключать договоры непосредственно со всеми компаниями, со страховыми компаниями, вести взаиморасчеты. Все это юридически непросто, - признал министр. - Задача сложная, но решаемая".

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