Строительство автотоннеля под Босфором обойдется Турции в $1,3 млрд

Как пишет газета "Хюрриет", власти распорядились максимально ускорить работы, чтобы к весне 2015 года тоннель вошел в строй, сообщает ИТАР-ТАСС.

Пятикилометровый Евразийский автомобильный тоннель будет проложен между районами Кадыкей в азиатской части и Еникапы в европейской. К нему будут проложены новые трассы и развязки общей длиной около 10 км, которые станут новой транспортной артерией мегаполиса. Подземная автодорога расположена южнее открытого минувшей осенью железнодорожного тоннеля "Мармарай" под Босфором.

Специально для прокладки тоннеля Турция заказала в Германии проходческий щит высотой с четырехэтажный дом, длиной 129 м и весом 3,4 тыс. т. Машина способна проходить до 10 м в сутки.

Читайте такжеЖелезнодорожники ускоряют темпы строительства Бескидского тоннеляВласти Стамбула пообещали, что стоимость прокладки тоннеля не отразится на налогоплательщиках, все расходы примут на себя частные компании, в частности строительная АТАШ, которая в течение 26 лет после открытия трассы будет ею управлять и обслуживать тоннель. Проезд под Босфором будет платным. Двухполосные автодороги с карманами безопасности будут располагаться друг над другом.

Новая транспортная артерия берет начало в районе Гезтепе и заканчивается в Казлычешме. Обычно на преодоление этого расстояния с учетом переезда через мосты и необходимости въезжать в зоны плотной городской застройки тратится от сорока минут до полутора часов. После ввода в строй тоннеля поездка между этими двумя районами займет около 15 минут.