Железные дороги увеличили ежесуточную погрузку зерновозов на 35%

Согласно сообщению, за указанный период "Укрзализныця" перевезла около 2,36 млн тонн зерновых грузов (зерна, кукурузы, шрота, жмыха), задействовав в перевозках 37,5 тыс. вагонов-зерновозов.

В частности, в марте железные дороги погрузили 2,03 млн тонн зерна (31,6 тыс. вагонов), из них отправили на экспорт в порты 1,88 млн тонн, а на внутренний рынок - 144,8 тыс. тонн.

По данным пресс-службы, Приднепровская железная дорога увеличила объемы погрузки зерна на 45,8%, Южная магистраль - на 55%, Юго-Западная - на 9,3% и Одесская - на 88,5%.

Также сообщается, что общий оборот зерновоза в марте сократился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 0,33 суток - до 10,03 суток. Улучшение данного показателя произошло за счет сокращения оборота порожнего зерновоза на 0,36 суток - до 6,34 суток и сокращения оборота транзитного вагона на 0,17 суток - до 2,75 суток.

В пресс-службе напомнили, что общий рабочий парк вагонов-зерновозов в марте 2014 года составил 12 744 единицы, что на 31,4% больше марта 2013 года, в частности, нагруженных - 4473 вагона, порожних - 8271, что достаточно для перевозки 40 млн тонн зерновых грузов. Рост количества рабочего парка зерновозов объясняется ростом количества отремонтированных вагонов, уменьшением количества вагонов долговременного запаса и возвращением зерновозов из-за границы.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2014 года увеличили перевозки зерновых грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,8% - до 6,88 млн тонн, задействовав в перевозках 107,4 тыс. вагонов-зерновозов.

Железные дороги Украины в январе-феврале 2014 года погрузили 53,5 млн тонн грузов, что соответствует показателю аналогичного периода 2013 года.

Согласно прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерна из Украины в 2013-2014 МГ будет на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

В 2013 году «Укрзализныця» сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн, перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.