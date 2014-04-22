На праздники назначен дополнительный поезд Киев - Ужгород

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки во время майских праздников назначила дополнительный поезд №519О/505Л по маршруту Киев – Ужгород, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд, соединяющий столицу с Ужгородом, отправится из Киева 1 мая в 00:40 и прибудет в Ужгород в 16:53. Из Ужгорода поезд отправится также 1 мая в 22:14 и прибудет в столицу 2 мая в 14:16.

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"Всего на майские праздники уже назначены 11 дополнительных поездов и дополнительные рейсы двух графиковых поездов... "Укрзализныця" постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда, а также увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на период майских праздников 10 дополнительных поездов, соединяющих Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезда Харьков - Ужгород и Запорожье - Львов. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поездов №397/398 Черкассы - Львов, №139К/140К Киев - Каменец-Подольский.

В 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.