"Укрзализныця" увеличила перевозку контейнеров на 1,5%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-марте 2014 года перевезла 19 512 контейнеров в составе контейнерных и комбинированных поездов во всех видах сообщения, что на 1,5% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, за указанный период поезд, курсирующий по маршруту Никополь – Ильичевск – Никополь, перевез 3940 контейнеров, по маршруту Словакия (Кошице) – Россия (остановочный пункт Перспектива) – 3580, Румыния – Россия (Москва) – Румыния – 3492, Румыния – Тольятти – Румыния – 1794, комбинированный поезд «Викинг» – 1291, «Ленд Бридж» (Китай – Венгрия) – 926, «Днепровец» (Одесса – Днепропетровск – Лиски) – 1303, «Крещатик» (Одесса – Киев – Лиски) – 754, Польша – Украина (Изов – Могилев-Подольский) – Молдова (Рыбница) – 1008, Подолье (Одесса – Хмельницкий) – 504.

"Сейчас по территории Украины организовано и курсирует 14 контейнерных поездов. Перевозка контейнеров в составе контейнерных поездов составляет 40% от общего объема перевезенных контейнеров по территории Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что "Укрзализныця" постоянно проводит работы по привлечению дополнительных грузопотоков на территорию Украины и расширению географии международных проектов с участием железных дорог страны по вопросам гибкой системы тарифной политики, технического перевооружения, создания новых информационных технологий, обустройства пограничных переходов, усовершенствования технологии перевозочного процесса, а также сервиса услуг.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-феврале 2014 года перевезла 11 609 контейнеров в составе контейнерных и комбинированных поездов во всех видах сообщений, что на 4,9% меньше аналогичного периода прошлого года.

Железные дороги Украины в 2013 году сократили перевозку контейнеров во всех видах сообщения по сравнению с 2012 годом на 12% – до 80 481 контейнера.

Справка УНИАН. Общая протяженность сети железных дорог Украины составляет 22 тыс. км, в том числе протяженность международных транспортных коридоров по территории Украины составляет 3,2 тыс. км.

Удельный вес железнодорожного транспорта в общем грузообороте страны составляет около 84%, а в пассажирообороте - почти 46%.