На Донецкой железной дороге сократился непроизводственный травматизм

На станциях и перегонах Донецкой железной дороги (ДЖД) в январе-марте 2014 года уровень непроизводственного травматизма сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,9% - до 20 случаев с 27, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, за указанный период ДЖД зафиксировала 12 случаев травм со смертельным исходом, что на 3 случая меньше показателя аналогичного периода 2013 года.

Для предотвращения случаев травмирования людей на путях и объектах магистрали работники военизированной охраны совместно с транспортной милицией проводят плановые проверки на станциях и перегонах. Так, в 1-м квартале работники задержали 58 человек за хождение по путям, из них 52 были оштрафованы.

Пресс-служба напоминает, что переходить пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями и переездами. На станциях, где мосты и тоннели отсутствуют, граждане должны переходить пути по настилам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося поезда или локомотива.

Как сообщал УНИАН, на станциях и перегонах Донецкой железной дороги в 2013 году из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте уровень непроизводственного травматизма увеличился по сравнению с 2012 годом на 26,7% - до 133 случаев.

Количество ДТП на Донецкой железной дороге в 2013 году увеличилось по сравнению с 2012 годом на 62,5% - до 13 случаев.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.