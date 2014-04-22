"Укрзализныця" переходит на полное обслуживание в "Ощадбанке"

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с целью стабильного осуществления банковских операций переходит на полное комплексное обслуживание в государственном "Ощадбанке", сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, на полное обслуживание в государственном банке перейдут все структурные подразделения "Укрзализныци" и подчиненные ведомству предприятия.

С целью согласования всех необходимых вопросов относительно перехода на банковское обслуживание создана рабочая группа специалистов "Укрзализныци", "Ощадбанка" и коммерческого "Экспресс-банка", который ранее предоставлял банковские услуги ведомству.

"Осуществление финансовых операций в одном банковском учреждении будет способствовать консолидации средств, более рациональному пользованию финансовыми инструментами, повышению уровня контроля денежных потоков на счетах... "Укрзализныця" работает в направлении недопущения неудобств для железнодорожников и членов их семей при переходе на обслуживание в "Ощадбанк", - подчеркнули в пресс-службе.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.