"Укрзализныця" изменит график движения поездов из-за аннексии Крыма

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), которая ранее временно приостановила предварительную продажу билетов на все поезда, курсирующие по территории Украины с 27 мая, к 1 мая планирует внести изменения в график движения поездов на 2014-2015 годы в связи с аннексией Крыма Россией, при этом сохранив самые популярные среди туристов маршруты поездов между материковой Украиной и Крымом, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Самые популярные поезда, курсирующие между материковой частью Украины и АР Крым в графике движения на 2014-2015 годы, будут сохранены", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, представители железнодорожных администраций Украины, России, Молдовы и Беларуси по результатам совместного совещания, прошедшего 17-18 апреля 2014 года в Минске, разработали для дальнейшего согласования 32 нити графика движения пассажирских поездов к Крымскому полуострову.

В частности, для курсирования 17 пар пассажирских поездов формирования "Укрзализныци" планируется проложить 13 нитей графика, для поездов формирования Российских железных дорог - 11 нитей графика, для Крымской дирекции железнодорожных перевозок, а также для Белорусской железной дороги - по 4 нити.

Кроме того, на основе мониторинга пассажиропотока железнодорожные администрации соседних стран планируют до 25 апреля подготовить согласованные предложения относительно необходимого количества подвижного состава для обслуживания межгосударственнных маршрутов.

"Также специалисты работают над уменьшением периода предварительной продажи билетов, которые "Укрзализныця" реализует за 45 суток до отправления поезда", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в ходе совместного совещания железнодорожных администраций, которое запланировано на 24-25 апреля в Москве, планируется также рассмотреть и согласовать вопросы взаимодействия автоматизированных систем железнодорожных администраций.

"Поскольку российская сторона проинформировала о внесении изменений в нормативно-справочную информацию АСУ Экспресс-3, в частности, в сетевую разметку станций Крыма и присвоила им новые коды, возникла необходимость согласования взаимодействия систем продажи проездных документов АСУ ППУ и Экспресс-3. Ведь такие действия России могут привести к изменению внутреннего тарифа в сочетании Украина - Крым на международный", - резюмировали в пресс-службе.

В "Укрзализныце" напомнили, что корректировка графика движения поездов на 2014-2015 годы вызвана значительным сокращением пассажиропотока между материковой Украиной и Крымом, а также введением дополнительных остановок для осмотра поездов. В частности, пограничная служба Украины осуществляет проверки пассажирских поездов на станциях Мелитополь,Херсон, Новоалексеевка . Также на станции Джанкой проводится несанкционированный контроль поездов так называемой «самообороной Крыма», что приводит к увеличению времени пребывания поездов в пути и уменьшению времени в пунктах оборота.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля «Укрзализныця» временно приостановила предварительную продажу билетов на все поезда, курсирующие с 27 мая в связи с несогласованным с ведомством решением руководства самопровозглашенного госпредприятия "Крымская железная дорога" о корректировке расписания движения поездов в графике на 2014-2015 годы.