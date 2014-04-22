В Минрегионе рассказали, как уменьшить стоимость «Воздушного экспресса»

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) предварительно рассмотрело ряд проектных решений, направленных на сокращение сроков и стоимости строительства по национальному проекту «Воздушный экспресс», который свяжет скоростным железнодорожным сообщением Киев и международный аэропорт «Борисполь».

Как сообщила пресс-служба Минрегиона, технико-экономическое обоснование данного проекта было утверждено прежним правительством еще в марте 2011 года, однако проектирование так и не было завершено, вследствие чего и само строительство начато не было.

На сегодняшний день, по словам замминистра Дмитрия Исаенко, существует перспектива приступить к строительству проекта и ускорить сроки его реализации, которые предварительно составляют 28 месяцев, а также минимизировать расходы, удешевив стоимость проекта в целом.

В частности, он сообщил, что рассматривается возможность замены технического решения по строительству подземного тоннеля и железнодорожного терминала около терминала «D» аэропорта «Борисполь» на наземную эстакаду и крытую платформу в виде «тубуса», защищенную экранированной сеткой. Также обсуждается вопрос замены строительства четырехэтажного железнодорожного терминала с тоннелем для прибытия пассажиров в районе терминала «D» аэропорта на двухэтажный комплекс. Как отметил Исаенко, эти и другие технические решения позволят помимо сокращения срока реализации проекта уменьшить стоимость строительства примерно на 20%. По данным Минрегиона, общая сметная стоимость проекта «Воздушный экспресс» по состоянию на январь 2014 года составляла 3,223 млрд грн. Еще 510,7млн грн необходимо на приобретение подвижного состава из 4 поездов.

Кроме того, в министерстве сообщили, что заказчик строительства – «Госинвестпроект» при участии Минрегиона подготовит и вынесет на рассмотрение правительства предложение относительно разделения проекта строительства «Воздушного экспресса» на две очереди. Предполагается, что это позволит, не останавливая реализацию проекта, осуществить его корректировку с целью уменьшения стоимости.

Как сообщал УНИАН, национальный проект "Воздушный экспресс" - это первый крупный инфраструктурный объект, реализуемый на окупаемой основе не за бюджетные средства. Проект финансирует Эксимбанк Китая, соглашение с которым было подписано еще весной 2011 года. По условиям соглашения для реализации проекта «Воздушный экспресс» Эксимбанк Китая должен предоставить Украине кредит в размере 272 млн долл. Кредит планировалось выделять двумя траншами. Ранее сообщалось, что первый транш в 52 млн долл. уже выделен и будет использован на выполнение проектных и подготовительных работ. Второй, на 320 млн долл., планируется использовать непосредственно на строительство инфраструктурных объектов.

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