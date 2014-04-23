Кабмин назначил нового главу Администрации морских портов

Правительство Украины назначило главой государственного предприятия «Администрация морских портов» (АМПУ) Андрея Амелина, сменившего на этом посту уволенного Юрия Васькова, сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

Соответствующий приказ был подписан Министерством инфраструктуры Украины 22 апреля.

До назначения на должность Амелин возглавлял одну из одесских транспортных компаний.

В сообщении также говорится, что Васьков был уволен с поста главы АМПУ по соглашению сторон.

Как сообщал УНИАН, Васьков был назначен на должность исполняющего обязанности председателя АМПУ в июне 2013 года.

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.

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