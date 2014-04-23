Кабмин назначил нового главу Администрации морских портов
Главой государственного предприятия «Администрация морских портов» стал Андрей Амелин.
Правительство Украины назначило главой государственного предприятия «Администрация морских портов» (АМПУ) Андрея Амелина, сменившего на этом посту уволенного Юрия Васькова, сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.
Соответствующий приказ был подписан Министерством инфраструктуры Украины 22 апреля.
До назначения на должность Амелин возглавлял одну из одесских транспортных компаний.
В сообщении также говорится, что Васьков был уволен с поста главы АМПУ по соглашению сторон.
Как сообщал УНИАН, Васьков был назначен на должность исполняющего обязанности председателя АМПУ в июне 2013 года.
Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.
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