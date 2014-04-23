Юго-Западная железная дорога увеличила грузоперевозки на 3%

В частности, за указанный период ЮЗЖД увеличила перевозку грузов во внутреннем сообщении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,1% - до 2,54 млн тонн, экспортные грузоперевозки незначительно увеличились на 0,2% - до 5,4 млн тонн.

В январе-марте текущего года Юго-Западная магистраль перевезла следующие номенклатуры грузов: 3,51 млн тонн строительных грузов, 2,22 млн тонн зерновых грузов, 708,35 тыс. тонн лесных грузов, 219,47 тыс. тонн цемента, 193,24 тыс. тонн огнеупоров, 172,09 тыс. тонн промышленного сырья, 170,8 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, 169,73 тыс. тонн лома черных металлов, 133,14 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, 85,55 тыс. тонн руды цветных металлов.

Как сообщал УНИАН, объем грузов, отгруженных и перевезенных Юго-Западной железной дорогой, в январе-феврале 2014 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% - до 4,96 млн тонн.

Юго-Западная магистраль в 2013 году увеличила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 2,9% - до 37,720 млн тонн с 36,641 млн тонн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.