ДЖД недополучила 5,5 млн грн за пригородные перевозки льготников

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-марте 2014 года недополучила 5,47 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период ДЖД перевезла 9,89 млн пассажиров льготных категорий на сумму 6,8 млн грн, а компенсаций получила 1,33 млн грн - 19,6% от необходимой суммы.

По данным пресс-службы, задолженность Донецкой и Луганской облгосадминистраций за указанный период составила 4,74 млн грн и 151,1 тыс. грн соответственно.

Также сообщается, что Донецкая магистраль вообще не получила возмещения своих расходов за пригородные перевозки студентов и детей от 6 до 14 лет, которых перевезла в январе-марте на сумму 580,2 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-марте 2014 года недополучила 58 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.

Донецкая железная дорога в январе-феврале 2014 года недополучила 6,23 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях.

ДЖД в 2013 году недополучила 38,493 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.