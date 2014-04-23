Авиакомпания YanAir с 22 апреля открыла рейс Одесса-Киев

Украинская авиакомпания YanAir с 22 апреля открыла прямой рейс между Одессой и Киевом (Жуляны), сообщила УНИАН пресс-служба одесского аэропорта.

Расписание нового рейса ориентировано преимущественно на одесских пассажиров, в частности бизнес-путешественников, говорится в сообщении.

YanAir будет выполнять регулярные рейсы из Одессы в Киев с понедельника по субботу, с вылетом из Одессы в 7:20 и вылетом из Киева ежедневно, кроме субботы, в 19:40. Время в полёте составляет 1 час 20 минут.

Рейсы будут выполняться 33-местным самолетом Saab 340.

С 17 мая YanAir добавит вторую частоту рейсов: утренний из Киева и вечерний из Одессы, говорится в сообщении.

Справка УНИАН. YanAir – новая украинская авиакомпания, получившая сертификат на осуществление деятельности 26 июля 2013 года. Флот авиакомпании состоит из 2 самолетов Saab 340A шведского производства.

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