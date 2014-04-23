Полисы «Зеленая карта» подешевеют на 10,5%

Страховые полисы «Зеленая карта» с 24 апреля подешевеют в среднем на 10,5%, сообщается на сайте Моторного (транспортного) бюро Украины (МТСБУ).

Согласно сообщению, страховой полис на 15 дней для выезда на легковом автомобиле в страны Европы подешевеет на 45 грн – до 381 грн, полис для выезда в Россию, Беларусь и Молдову - на 33 грн – до 277 грн. Годовой полис в Европу станет дешевле на 396 грн – до 3333 грн, в Россию, Беларусь и Молдову – на 159 грн, до 1332 грн.

Как сообщал УНИАН, страховые полисы «Зеленая карта» с 20 февраля подорожали на 8%, с 20 марта – на 9,5%, с 4 апреля – на 13%, с 17 апреля — на 17%.

Процедура перерасчета (корректировки) страховых платежей происходит в связи с колебанием обменного курса евро более чем на 5% по сравнению с применяемым курсом.

Справка УНИАН. Международная система страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» функционирует с 1951 года. Основная цель системы – урегулирование претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов, в соответствии с национальным законодательством страны происшествия. В 1998 году Украина стала 40 членом системы.