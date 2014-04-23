"Днеправиа" с 17 мая открывает рейс Днепропетровск – Баку

Авиакомпания "Днеправиа" с 17 мая открывает прямой рейс между Днепропетровском и столицей Азербайджана Баку, сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, "Днеправиа" будет выполнять рейс по субботам, с вылетом из Днепропетровска в 10:15 и вылетом из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева (Баку) в 15:45 по местному времени. Время в полёте будет составлять 2 часа 30 минут.

Минимальная стоимость билета на рейс Днепропетровск – Баку в одну сторону составляет 2 532 грн, а туда и обратно - 4 101 грн, сказано в сообщении.

Вместе с тем, "Днеправиа" предоставила пассажирам в возрасте от 12 до 24 лет, а также старше 60 лет, скидку на перелёт в размере 25%.

По данным пресс-службы, рейсы будут выполняться самолетами Embraer 145 с эконом- и премиум-эконом классом обслуживания.

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Справка УНИАН. "Днеправиа" - украинская авиакомпания, в состав которой входит аэропорт "Днепропетровск". Авиакомпания обслуживает регулярные, внутренние, международные и чартерные рейсы, предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузов.