Строительство новой цифровой сети обойдется в 3 миллиарда - участник рынка

Эти средства не заложены в государственном бюджете, с учетом существующего дефицита, расходная часть для этих целей вряд ли будет увеличена, а возможность привлечения кредита под государственные гарантии сомнительна. Такое мнение высказал генеральный директор оператора действующей цифровой телесети компании “Зеонбуд” Виктор Галич, комментируя соответствующие инициативы Концерна РРТ.

‘‘Если пойти по пути получения кредита у Мирового банка, то надо будет выполнить обязательное условие - предоставить государственную гарантию возврата средств. В тоже время Министерство финансов настаивает на резком сокращении всех государственных программ, которые предусматривают госгарантии., поскольку они всегда были причиной многочисленных коррупционных схем. Поэтому Концерну необходимо будет подготовить очень качественный бизнес план.’‘ - отметил В. Галич.

Он также добавил, что в таком бизнес-плане Концерну придерся учесть особенности своей методики определения покрытия цифровой сети. ‘‘По методике Концерна, покрытие сети ‘‘Зеонбуд’‘ составляет 60 %. Затраты на ее строительство составили 134 млн. долларов. Концерн планирует строить сеть на 95 % покрытия и с возможностью гарантированного приема сигнала в квартирах 1-го этажа многоэтажной застройки. Для реализации такого проекта потребуется порядка 300 млн. долларов. Что значительно усложнит задачу Концерна по получению необходимого кредита’‘ - говорит гендиректор ‘‘Зеонбуда’‘.

Виктор Галич считает, что при защите бизнес-плана для получения кредита Концерн может столкнуться с проблемой обоснования возвратности кредита. ‘‘Сейчас Концерн заявляет, что даст тарифы ниже в 2 раза, чем у ‘‘Зеонбуда’‘, и через три года выйдет на самоокупаемость, т.е. его доходы станут равны расходам. За это время 3 миллиарда кредита прирастут процентами. У Минэкономики возникнет резонный вопрос, а когда же будет возвращен сам кредит?’‘ - считает В. Галич.

Также, по его словам, остается открытым вопрос наличия радиочастот для строительства новой сети. ‘‘ Остро встанет вопрос наличия радиочастот, точнее сказать, их полного отсутствия. Частотным планированием предусмотрено восемь мультиплексов, но это только условные названия, за ними нет свободных частот. Они все заняты действующим аналоговым телевидением. А судя по планам Концерна, им потребуется не менее 800 частотных присвоений. Откровенно говоря, мы не понимаем, где их можно взять. Концерн предлагает сначала отключить аналоговое телевидение, а потом построить цифровую сеть. Но строительство сети потребует время, да и для подключения к сети телезрителю потребуются время и деньги. Вопрос, готовы ли телекомпании исчезнуть из эфира на этот неограниченный период времени? Особенно, если другие телекомпании, их конкуренты, останутся в эфире.’‘ - говорит гендиректор ‘‘Зеонбуда’‘.

Он отметил и неизбежные трудности при прохождении международной координации частот в связи с геополитической ситуацией и наличием нескольких тысяч километров сухопутной границы с проблемным государством-соседом.

Кроме того, добавляет Виктор Галич, необходимо учитывать и возможные проблемы при работе с некодированным сигналом. ‘‘Во-первых, это учет количества телезрителей, имеющих доступ к сети. Телекомпаниям уже недостаточно того, что вы просто ретранслируете сигнал в эфир, им надо знать количество телезрителей имеющих доступ к сети. У ‘‘Зеонбуда’‘ сейчас это очень просто: телезритель покупает приемник, который обязательно зарегистрирован в биллинге головной станции. Без этой регистрации приемник не сможет работать с сетью, то есть мы знаем количество подключившихся к сети приемников с точностью до одной штуки.

Во-вторых, для планируемой сети в 95% потребуется обязательная раздача сигнала через спутник. Все телекомпании имеют договора с правовладельцами контента, где в большинстве случаев запрещена раздача программ через спутник в некодированном виде’‘, - подчеркнул В. Галич.

В ‘‘Зеонбуде’‘ считают спорной и идею использования старых аналоговых отечественных передатчиков для строительства современной цифровой сети. ‘‘Мы не рискнули строить новую сеть на основе старого оборудования и сейчас рады этому решению, потому что телекомпании вкладывают большие деньги в качество картинки, и их требования к сети вещания все время справедливо ужесточаются’‘, - сказал В. Галич.

Он подчеркнул, что компания ‘‘Зеонбуд’‘ готова предоставить Концерну РРТ любую консультационную помощь для минимизации негативных последствий финансовых и технических сложностей, которые могут возникнуть при строительстве государственной цифровой сети.

Напомним, ранее Концерн РРТ заявил о намерении построить параллельную существующей цифровую сеть, права собственности на которую будут принадлежать государству.