"Укрзализныця" увеличила перевозку угля

Объем каменного угля, отгруженного и перевезенного железными дорогами Украины с 1 января и по состоянию на 23 апреля текущего года, увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 30,5 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") со ссылкой на Главное управление перевозок ведомства.

Согласно сообщению, за указанный период в таких перевозках железные дороги страны задействовали 446,6 тыс. вагонов.

Ежесуточная погрузка вагонов с каменным углем с начала года составила 3987 вагонов, что на 4,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Основной объем угля был отгружен на внутренний рынок.

В частности, наибольший объем отгруженного и перевезенного каменного угля зафиксирован на Донецкой железной дороге - 24 млн тонн, далее следуют Приднепровская магистраль - 5,2 млн тонн, Одесская - 0,7 млн тонн, Львовская - 0,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2014 года увеличили грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,1% - до 101,95 млн тонн.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн.

