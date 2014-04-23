ПЖД потеряла 12 тыс. гривень от вмешательства посторонних лиц

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-марте 2014 года зафиксировала 21 случай несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, что в три раза больше аналогичного периода 2013 года, в результате чего предприятие понесло убытки на сумму 12,18 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, ПЖД за отчетный период зафиксировала 6 случаев раскомплектования подвижного состава, устройств и сооружений, по 2 случая – наложения посторонних предметов на рельсы и перекрытия движения поездов посторонними лицами, а также 4 случая – сообщения об установке взрывных устройств в помещениях вокзалов и в поездах.

Кроме того, Приднепровская магистраль зафиксировала семь случаев насильственных действий в отношении железнодорожников во время выполнения ими служебных обязанностей.

По данным пресс-службы, вследствие несанкционированного вмешательства в деятельность ПЖД посторонних лиц за указанный период был задержан 21 поезд суммарно на 17,06 часа.

Железная дорога напоминает об административной и уголовной ответственности за незаконные вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-марте 2014 года зафиксировала 84 случая несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железных дорог, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

На Приднепровской железной дороге в 2013 году зарегистрировано 37 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в деятельность предприятия против 43 случаев в 2012 году, при этом нанесенные убытки выросли вчетверо – до 102,9 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.