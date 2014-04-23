"Укрзализныця" возобновила продажу билетов на поезда из Крыма

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновила предварительную продажу билетов на ряд поездов, которые будут курсировать с 10 мая 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"После корректировки расписания движения поездов в связи с ремонтными работами на участке Корсунь – Городище "Укрзализныця" возобновила предварительную продажу билетов на поезда, которые отправляются в рейс с 10 мая 2014 года", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" возобновила предварительную продажу билетов на поезда, соединяющие Симферополь с Киевом, Львовом, Мариуполем, Ковелем, а также Киев с Донецком, Херсоном, Адлером, Запорожьем, Севастополем и другими городами.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля «Укрзализныця» возобновила предварительную продажу билетов на ряд поездов, которые будут курсировать 10 и 11 мая 2014 года, предпродажа на которые также была приостановлена в конце марта в связи с необходимостью корректировки графика движения поездов с учетом "окон" – перерывов в движении поездов для проведения ремонтных работ на участке Корсунь – Городище.