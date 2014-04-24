Компания «Лемтранс» увеличила грузоперевозки на 55,3%

Крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс» (Донецк) в январе-марте 2014 года увеличила перевозку грузов на 55,3% - до 14,6 млн тонн с 9,4 млн тонн в 2013 году, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В частности, за указанный период "Лемтранс" увеличил перевозку угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% - до 8,85 млн тонн, что составило более 60% от общего объема перевезенных грузов, в то время как перевозка железорудного сырья сократилась на 2% - до 2,1 млн тонн.

Кроме того, в январе-марте текущего года компания перевезла 1,5 млн тонн черных металлов, 1,2 млн тонн флюсов и 814 тыс. тонн кокса.

Как сообщал УНИАН, транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс» в 2013 году инвестировала в модернизацию производства 10,1 млн грн.

В 2013 году «Лемтранс» сократил перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 4,82% - до 48,5 млн тонн.

4 марта 2014 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services вслед за снижением суверенных рейтингов Украины снизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг украинского оператора грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс» в иностранной и национальной валюте до «ССС» с «ССС+».

Справка УНИАН. ООО «Лемтранс» – крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. Основными направлениями деятельности являются транспортно-экспедиторское обслуживание внутренних и экспортно-импортных грузоперевозок, а также ремонт подвижного состава.

«Лемтранс» эксплуатирует более 16 тыс. единиц подвижного состава, из которых более 13 тыс. – собственный парк полувагонов.

100% уставного капитала компании «Лемтранс» принадлежат группе СКМ бизнесмена Рината Ахметова.