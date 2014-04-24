Чеченская авиакомпания стала базовым перевозчиком Крыма

Аэропорт Симферополя и авиакомпания «Грозный авиа» подписали договор о базировании авиакомпании в аэропорту Крыма, откуда она с 14 апреля уже стала выполнять свои первые регулярные рейсы. Об этом в среду заявил «Известиям» гендиректор авиакомпании Хасан Салгириев.

Информацию авиакомпании подтвердили в руководстве аэропорта Симферополя. В ближайшее время «Грозный авиа» планирует открыть рейсы из Симферополя в Белгород, Курск, Воронеж, Казань, Волгоград, Киров и Грозный.

Ранее базовым авиаперевозчиком аэропорта Симферополя выступала украинская авиакомпания Air Onix («Эйр Оникс»).

В Минтрансе пояснили, что окончательный список авиакомпаний, которые будут включены в программу субсидирования авиаперевозок, будет определен после утверждения правил предоставления субсидирования.

Читайте такжеФонд госимущества Крыма сменил набсовет аэропорта "Симферополь"