На ПЖД непроизводственный травматизм сократился на 19,2%

На станциях и перегонах Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе-марте 2014 года непроизводственный травматизм сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,2% - до 21 случая с 26, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Количество травм со смертельным исходом также сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 5 случаев - до 10.

Как отмечают в пресс-службе, наиболее частые причины травмирования - хождение по железнодорожным путям, а также прохождение через пути в неустановленных местах или перед приближающимся поездом.

С целью предупреждения таких случаев Приднепровская магистраль проводит ряд организационно-технических мероприятий, в частности, регулярно оповещает пассажиров на вокзалах и станциях по громкой связи о правилах безопасности на ж/д объектах, о прибытии-отправке подвижного состава и маневровых работах, проводит ремонт железнодорожных переездов, приборов внешнего освещения станций и посадочных платформ.

Для предупреждения случаев травмирования посторонних лиц, в первую очередь несовершеннолетних, ПЖД с 5 по 30 мая текущего года проведет месячник профилактическо-разъяснительной работы среди школьников учебных учреждений, расположенных вблизи железнодорожных путей.

Как сообщал УНИАН, на Приднепровской железной дороге в январе-феврале 2014 года непроизводственный травматизм по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 15,8% - до 16 случаев с 19.

В 2013 году на станциях и перегонах ПЖД непроизводственный травматизм сократился по сравнению с 2012 годом на 1,6% - до 126 случаев.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.