На Одесской железной дороге увеличился непроизводственный травматизм

Из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте на станциях и перегонах Одесской железной дороги (ОЖД) в 2013 году непроизводственный травматизм увеличился по сравнению с 2012 годом на 6% - до 106 случаев со 100, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, за прошлый год на станциях Одесской магистрали увеличилось количество случаев травмирования посторонних лиц по сравнению с 2012 годом на 28,6% - до 63 случаев с 49, в то время как количество травм на перегонах сократилось на 15,7% - до 43 случаев с 51.

Согласно сообщению, в прошлом году ОЖД зафиксировала 71 случай травм со смертельным исходом, что на 2 случая меньше, чем в 2012 году.

Кроме того, за отчетный период увеличилось число травмированных детей в возрасте до 16 лет на 5 случаев - до 7.

Наибольшее количество травмированных лиц зафиксировано на станциях Одесской дирекции железнодорожных перевозок - 34 случая.

В пресс-службе отмечают, что наиболее частые причины травмирования - хождение по железнодорожным путям, а также прохождение через пути в неустановленных местах или перед приближающимся поездом.

Как сообщал УНИАН, на станциях и перегонах железных дорог Украины в 2013 году непроизводственный травматизм увеличился по сравнению с 2012 годом на 0,4% - до 757 случаев с 754. В частности, в прошлом году ведомство зафиксировало 462 случая травм со смертельным исходом, что на 22 случая меньше показателя 2012 года.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.