На ПЖД продажи билетов через интернет возросли почти в 4 раза

Покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и продажи билетов в интернете в январе-марте 2014 года на Приднепровской железной дороге (ПЖД) выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 3,8 раза - до 407 тыс. билетов с 107,5 тыс., сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

"Всего в первом квартале 2014 года на Приднепровской железной дороге через интернет заказали 407 тыс. билетов, в том числе 221,9 тыс. электронных проездных документов (ЭПД). Это составляет около 28% от общего количества проездных документов, оформленных на магистрали с начала года - 1,44 млн билетов", - говорится в сообщении.

В частности, в марте текущего года ПЖД реализовала через интернет 131,4 тыс. билетов на поезда дальнего следования, в том числе 84 тыс. электронных билетов, дающих право на проезд без захода в железнодорожные кассы.

Как сообщал УНИАН, покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и продажи билетов в интернете в январе-феврале 2014 года на Приднепровской железной дороге (ПЖД) выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 4,2 раза - до 275,6 тыс. билетов с 65,7 тыс.

В январе-феврале 2014 года онлайн через официальный сайт "Укрзализныци" было оформлено 137,9 тыс. электронных проездных документов, что на 137,3 тыс. больше аналогичного периода прошлого года.

Электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци". Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющими статуса электронных билетов, и подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд. Кроме того, электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

На сегодняшний день электронный билет действует на 158 поездов. На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе. Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от общего их количества.

Все электронные билеты имеют статус расчетного документа - фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.