"Укрзализныця" назначила 83 дополнительных рейса поездов к майским праздникам

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки во время майских праздников назначила 83 дополнительных рейса региональных и пригородных поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" назначила 22 дополнительных пригородных поезда на 69 рейсов.

В частности, Донецкая железная дорога назначила на 27 апреля следующие пригородные поезда: №6174 Донецк-2 - Макеевка; №6175/6868 Макеевка Грузовая - Мушкетово - Иловайск; №6208/6217 Краматорск - Языково.

Одесская железная дорога назначила пригородный поезд №6306/6345 по маршруту Одесса - Белгород-Днестровский, который в настоящее время уже курсирует ежедневно.

Львовская магистраль назначила пригородный поезд №6107/6112 Львов - Судовая Вишня - Львов, который будет курсировать с 30 апреля ежедневно; №6381 Здолбунов - Дубно на 30 апреля и 8 мая.

Южная железная дорога назначила следующие пригородные поезда, которые будут курсировать с 1 по 11 мая, кроме 8 мая: №6523/6526 Харьков-Пассажирский - Борки - Харьков-Пассажирский; №6703/6704 Харьков-Пассажирский - Змиев - Харьков-Пассажирский; №5635/6836 Харьков-Балашовский - Коробочкино – Лосево. Кроме того, на период майских праздников будет продлен маршрут следования пригородного поезда №6413/6416 Харьков-Пассажирский - Основа - Харьков-Пассажирский до станции Змиев.

Юго-Западная магистраль назначила дополнительные поезда №6456/6453 Нежин - Конотоп на 28, 30 апреля и 1, 5, 8, 12 мая; №6292/6295 Казатин - Жашков на 30 апреля и 1 мая.

Кроме того, ведомство назначило 14 дополнительных рейсов региональных поездов. В частности, Львовская магистраль назначила дополнительные рейсы поезда №810/809 Львов - Луцк - Львов на 4 мая.

Юго-Западная железная дорога назначила дополнительные рейсы поездов №808/807 Киев - Шостка - Фастов на 1 мая; №823 Киев - Шепетовка на 30 апреля; №824 Шепетовка - Киев на 1 мая; №841/842 Киев - Шепетовка на 1 и 9 мая; №866/865 Киев - Гребенка на 1 и 9 мая; №871/872 Коростень - Житомир на 30 апреля и 8 мая; №874 Казатин - Возляково на 30 апреля и 8 мая; №878 Житомир - Коростень на 30 апреля и 8 мая; №880/879-881/882 Киев-Чернигов - Фастов на 30 апреля; №810/809 Киев - Шостка на 27 апреля.

"Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда, а также увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» назначила 103 дополнительных рейса региональных и пригородных поездов к пасхальным праздникам, в частности, ведомство назначило 32 дополнительных пригородных поезда на 77 рейсов и 26 дополнительных рейсов региональных поездов.

В 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.

