УЗ увеличила количество рейсов четырех дополнительных поездов к майским праздникам

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки во время майских праздников, увеличила количество рейсов ранее назначенных четырех дополнительных поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, кроме ранее назначенных дат, дополнительные поезда отправятся в следующие рейсы: №192Л/191Л по маршруту Львов - Киев, который отправится из Львова и Киева 30 апреля; №207К/207Л сообщением Киев - Ужгород, который отправится из столицы 29 апреля, а из Ужгорода 30 апреля; №217К/217О по маршруту Киев - Ивано-Франковск, который отправится из Киева 29 апреля, а из Ивано-Франковска 30 апреля; №210Ш/209К сообщением Николаев - Киев, который отправится из Николаева 28 апреля, из столицы 29 апреля.

"За информацией об открытии предварительной продажи билетов на указанные рейсы поездов следите с помощью онлайн-системы booking.uz.gov.ua или уточняйте в железнодорожных кассах..."Укрзализныця" постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда, а также увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

Читайте также"Укрзализныця" назначила 83 дополнительных рейса поездов к майским праздникам

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на период майских праздников 11 дополнительных поездов, соединяющих Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезда Харьков - Ужгород и Запорожье - Львов. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поездов №397/398 Черкассы - Львов, №139К/140К Киев - Каменец-Подольский.

Также "Укрзализныця" назначила 83 дополнительных рейса региональных и пригородных поездов к майским праздникам, из них 22 дополнительных пригородных поезда на 69 рейсов, а также 14 дополнительных рейсов региональных поездов.

В 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.