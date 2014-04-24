Украина подпишет договор об открытом небе с ЕС не позднее 5 июня

Украина рассчитывает подписать Договор об открытом небе с Европейским Союзом не позднее 5 июня 2014 года и одновременно проговаривает возможность подписания таких же договоров с Израилем и США, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак.

«Мы уже согласовали все моменты, и определили, что дедлайн для подписания документа (Договора об открытом небе) - 5 июня», - сказал министр.

При этом он уточнил, что нормы Договора вступят в силу в рамках летней навигации 2015 года, и до этого времени отечественные перевозчики смогут адаптироваться к готовящимся изменениям. «К соглашению надо относиться шире. Это не только допуск перевозчиков на наш рынок. В течение года нам надо будет имплементировать порядка 100 нормативных документов для того, чтобы мы отвечали европейским стандартам. После подписания соглашения будет идти работа по гармонизации наших стандартов к европейским нормам. Европейская сторона заинтересована в этой работе», - сказал Бурбак.

Кроме того, министр сообщил, что на текущий момент Украина рассматривает возможность заключения аналогичных договоров об открытом небе с Израилем и США.

«Я подписал письмо своему коллеге министру транспорта Израиля относительно переговоров по подписанию Договора об открытом небе с Израилем. И сейчас мы ждем ответа из США по этому вопросу», - сказал Бурбак, добавив, что переговоры с США будут весьма актуальными в свете открытия 25 апреля прямого рейса «Киев-Нью-Йорк» крупнейшим авиаперевозчиком Украины авиакомпанией «Международные авиалинии Украины».

Справка УНИАН. Активная подготовка к подписанию Договора об открытом небе ведется с ноября 2013 года. Цель соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционном сотрудничеству.

По мнению экспертов, полномасштабная реализация Договора об открытом небе между Украиной и Европейским Союзом возможна и целесообразна при условии одновременной отмены визового режима, снимающей барьеры для перемещения граждан между странами.

В то же время, глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк ранее отмечал, что в случае подписания Договора украинские перевозчики не смогут в полной мере воспользоваться всеми возможностями открытого авиапространства и, возможно, столкнутся с рядом ограничений.