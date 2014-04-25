«Укрзализныця» ко Дню Победы предоставит финпомощь своим ветеранам

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») к 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне предоставит финансовую помощь ветеранам железнодорожной отрасли и участникам боевых действий, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"К 69-й годовщине Победы "Укрзализныця" предоставит социальную поддержку железнодорожникам-ветеранам и участникам боевых действий. Ветераны получат от железных дорог материальную помощь и поощрение отраслевыми наградами и денежными премиями. В целом такие приятные подарки к празднику получат 21,8 тыс. участников Великой Отечественной войны и 3,75 тыс. участников боевых действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, в период майских праздников "Укрзализныця" организует для ветеранов торжества, концерты художественной самодеятельности и угощения, которые пройдут в трудовых коллективах ведомства.

"В эти праздничные дни железнодорожников, участников Великой Отечественной войны и боевых действий, которые находятся в больницах и госпиталях, а также одиноких и больных посетят на дому и вручат подарки и продуктовые наборы", - подчеркнули в пресс-службе.

Также ветеранские организации совместно с волонтерами благоустроят братские захоронения, памятники воинам-освободителям, мемориалы и обелиски.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» заявила о намерении в текущем году сохранить существующие льготы для ветеранов железнодорожной отрасли.

Железные дороги Украины в 2013 году предоставили финансовую помощь пенсионерам-железнодорожникам на сумму свыше 167 млн грн. В частности, 50,7 млн грн было выделено на оплату медицинского страхования 161 892 пенсионеров, 4,1 млн грн - на бытовое топливо по льготным ценам для данной категории людей, 25,1 млн грн - на оздоровление 6 483 пенсионеров в ведомственных оздоровительных учреждениях, 3,9 млн грн - на проведение хирургических операций и лечения 4405 пенсионеров, 53,1 млн грн - на приобретение для них медикаментов, ортопедической обуви, протезов, очков, слуховых аппаратов.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины функционируют советы ветеранов войны и труда с целью поддержки ветеранов железнодорожной отрасли. Данные организации ведут активную общественную работу, сотрудничают с железными дорогами по вопросам социальной защиты ветеранов, а также предоставляют материальную помощь наиболее нуждающимся неработающим пенсионерам и ветеранам в пределах финансовых возможностей.