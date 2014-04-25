В мае водительские права и техпаспорта подешевеют почти вдвое

В мае водители Украины получат новые водительские удостоверения и техпаспорта на автомобили по сниженной цене.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, новые документы будут стоить почти вдвое дешевле. До этого цена и удостоверения водителя, и свидетельства о регистрации транспортного средства составляла 198 гривень 50 коп., теперь – 108 грн.

«Благодаря тому, что отныне печатать бланки будет Государственное предприятие «Полиграфкомбинат «Украина», удалось существенно уменьшить стоимость продукции. Думаю, это станет приятным сюрпризом для водителей», – сказал начальник Департамента ГАИ МВД Украины Анатолий Сиренко.

По его словам, в последующем в корне изменится сам процесс получения или обмена удостоверений водителя. В частности, для получения водительского удостоверения фотографироваться необходимо будет лишь непосредственно в центре предоставления услуг ГАИ (по аналогии получению заграничного паспорта).

Пока длится переходный период, Департамент ГАИ постоянно принимает меры для пропорционального перераспределения остатков бланочной продукции предыдущего образца между областями таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности всех регионов.

Первую партию бланков нового образца центры предоставления услуг ГАИ, ориентировочно, получат уже в первой декаде мая, отмечается в сообщении.

