МАУ перенесла на год открытие рейса в Пекин

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, г. Киев) перенесла открытие прямых рейсов в Пекин на год из-за задержки получения разрешения от китайских властей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в пятницу сообщил президент МАУ Юрий Мирошников в ходе открытия рейса Киев - Нью-Йорк.

«Открытие рейса Киев - Пекин перенесено на год по совокупности причин. Среди которых - задержка в получении разрешения от китайских властей и, не в последнюю очередь, оценка той экономической и политической ситуации, которая складывается в Украине», - сказал Мирошников.

При этом он отметил, что МАУ не отказывается от реализации планов по открытию рейсов в Пекин, а также по другим восточным направлениям.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» по итогам 2013 года увеличила пассажиропоток на 64% - до 4,6 млн пассажиров, несколько превысив первоначальный план роста пассажироперевозок на 2013 год в 60%.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт «Борисполь».

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Флот компании насчитывает 40 самолетов.