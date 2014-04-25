Приднепровская железная дорога увеличила прибыль почти вдвое

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-марте 2014 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 1,9 раза - до 646 тыс. грн с 333 тыс. грн.

Об этом говорится в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ПЖД за указанный период составил 1,93 млрд грн, что на 1,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом валовая прибыль предприятия в январе-марте текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года на 10,7% - до 219,76 млн грн, в то время как операционная прибыль сократилась на 18,8% - до 62,34 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-марте 2013 года сократила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 9 раз - до 0,33 млн грн с 3 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.