МАУ открыла рейсы из Киева в Нью-Йорк

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, г. Киев) 25 апреля открыла прямые рейсы из столичного аэропорта "Борисполь" в международный аэропорт им. Д. Кеннеди (Нью-Йорк), передает корреспондент УНИАН.

Таким образом, Украина после полуторагодичного перерыва восстановила прямое воздушное сообщение между Киевом и Нью-Йорком. Ранее прямые рейсы Киев - Нью-Йорк выполняла авиакомпания «АэроСвит».

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Как сообщил президент МАУ Юрий Мирошников, первый рейс был загружен на 70%.

«Это порядка 65-70% (215 человек - УНИАН). Для первого рейса это неплохо, но в целом это не тот результат, к которому мы стремимся», - отметил Мирошников.

По его словам, в будущем МАУ рассчитывает выйти на загрузку не менее 77-80%. "Без такой загрузки трансконтинентальные дальнемагистральные рейсы просто не могут эффективно работать", - подчеркнул он.

Авиакомпания будет осуществлять пять рейсов в неделю из Киева в Нью-Йорк на дальнемагистральных самолётах Boeing 767-300 c бизнес-, премиум-эконом- и эконом-классами обслуживания.

Перелёт в обе стороны стоит от 8760 грн из Киева и от 8860 грн из регионов Украины.

Присутствующий на мероприятии директор МА "Борисполь" Сергей Гомболевский сообщил, что, несмотря на сложную политическую ситуацию в стране, аэропорт "Борисполь" остаётся одним из самых безопасных.

"Это подтвердила сегодня проверка, которая проводилась авиационными властями США. Это тоже показатель - соответствие аэропорта "Борисполь" всем нормам и требованиям американских властей", - отметил он.

Участники конференции подчеркнули, что для успешной работы авиакомпаний и аэропортов нужно развивать украинские аэропорты как хабы (крупные пересадочные транспортные узлы с необходимым набором сервисов, имеющие подходящее географическое положение), то есть привлекать транзитные потоки пассажиров.

Ранее руководство авиакомпании сообщило, что в период летней навигации МАУ запускает программу новых рейсов в направлении европейских курортов, а также увеличивает частоту полетов в направлениях Киев – Вильнюс и Киев - Санкт-Петербург до двух рейсов в день.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Флот компании насчитывает 40 авиалайнеров, базовый аэропорт - крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь». Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.

По итогам 2013 года МАУ увеличила пассажиропоток на 64% - до 4,6 млн пассажиров, несколько превысив первоначальный план роста пассажироперевозок на 2013 год в 60%.